Україна може ввести санкції проти окремих російських компаній

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках запровадження у відповідь заходів на торговельні обмеження щодо українських товарів з боку Російської Федерації розглядає можливість запровадження точкових санкцій щодо російських компаній і товарів, які не становлять так званого критичного імпорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Клубі Кабінету міністрів заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Роман Качур.

«У нас є всі законодавчі підстави для запровадження санкцій, - сказав він. - Відповідно до закону про зовнішньоекономічну діяльність Мінекономрозвитку може запроваджувати санкції щодо окремих компаній, таким чином повністю забороняючи їх економічну діяльність на території України або переходячи на режим індивідуального ліцензування».

Качур нагадав, що міністерство вже підготувало перелік товарів, імпорт яких може потрапити під дію режиму санкцій. «Саме з цією метою ми й оприлюднили цей список. У нас є власний аналіз - досить детальний щодо кожної компанії, щодо кожної галузі. Ми повинні розуміти, що серед цих компаній є компанії транснаціональні», - сказав Качур.

Водночас він зазначив, що потенційна можливість запровадження санкцій - це превентивний захід, і Мінекономрозвитку діятиме максимально точково.

Читайте такожУкраїна оприлюднила список російських товарів, які можуть потрапити під санкції«Ми дуже уважно аналізували ситуацію із залученням іноземних фахівців. Ми повинні чітко розуміти структуру імпорту з РФ. Більш як 60% - це енергоносії або так званий критичний імпорт, який нам дуже складно замінити в короткостроковому періоді. Тому запровадження санкцій повинно бути ефективним і точковим, щоб добитися ефекту, а не нашкодити своїм же компаніям, які існують на ринку, - зазначив заступник міністра. - Тому що кожна така дія може бути шкідливою для тих імпортерів, які працюють в Україні і створюють робочі місця».

Качур також звернув увагу, що Україна не має поки що досвіду запровадження секторальних або товарних санкцій. «А список, який оприлюднено, він оприлюднений за кодами товарів і, відповідно, він пропонується для обговорення. У нас немає підстав запроваджувати санкції щодо товарів, ми можемо санкції запроваджувати стосовно компаній. У цьому зв'язку, можливо, буде потрібен ще один нормативний документ, який буде проведено через Кабмін», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на обмеження імпорту української продукції на російському ринку запропонувало вилучити з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією низку товарів і товарних груп, включаючи продукти харчування, алкоголь, тютюн, мінеральні добрива, гуму і гумові вироби, трикотаж, текстиль і текстильні вироби, парфумерну продукцію, скло і низку інших товарів. Загальний перелік включає 94 позиції і є неостаточним, оскільки виноситься на обговорення громадськості.