Гривня на закритті міжбанку залишилася на рівні 13,11 за долар

У вівторок, 7 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 12,9800/13,1100 проти 12,9500/13,1100 на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на закриття торгів установилися на рівні 16,3581/16,5474 проти 16,3600/16,5343 на 12:00.

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