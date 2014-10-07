МВФ зберіг прогноз падіння економіки України у 2014 році на рівні 6,5%

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд зберіг озвучений у липні прогноз падіння економіки України за підсумками 2014 року на рівні 6,5%. Про це йдеться в огляді основних тенденцій розвитку світової економіки World Economic Outlook, опублікованому на сайті МВФ.

Фонд спрогнозував відновлення економіки в 2015 році та її зростання на 1%.

Також МВФ прогнозує рівень інфляції в 11,4% за підсумками 2014 року і 14% за підсумками 2015 року. Безробіття в Україні, за його прогнозами, становитиме 10% за підсумками 2014 року і 9,8% за підсумками 2015 року.

«Українська криза посилюється, зокрема через падіння промвиробництва й експорту, – мовиться в огляді МВФ. – Ділова активність в Україні, ймовірно, також падатиме у відповідь на макроекономічні виклики. Водночас Україна активно втілює узгоджену з МВФ програму економічних структурних реформ, яка дозволить протистояти довгостроковій економічній слабкості й макроекономічним дисбалансам».

Читайте такожСБ прогнозує зростання економіки України тільки з літа 2015 рокуРаніше МВФ припустив, що якщо військові дії на сході України продовжаться до кінця 2014 року й матимуть місце в 2015 році, падіння економіки України за підсумками 2014 року становитиме 7,25%, а за підсумками 2015 року – 4,25%.

Крім того МВФ дещо погіршив загальний прогноз розвитку світової економіки за підсумками 2014 року – до 3,3% із 3,4%. При цьому в 2015 році світова економіка, на думку аналітиків Фонду, зросте до 3,8%. Проте цей показник також виявився меншим раніше озвученого на 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, МВФ є ключовим кредитором України. У квітні Фонд схвалив програму співпраці з Україною загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було спрямовано на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні й ухвалила рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by в розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загального обсягу фінансування. Тоді ж МВФ не виключив виділення Україні третього й четвертого кредитних траншів загальним обсягом 2,7 млрд дол. наприкінці 2014 або початку 2015 року.

Місія МВФ приїде до Києва в листопаді й проведе об'єднаний огляд розвитку економіки країни, результати якого буде потім представлено на засіданні Ради директорів Фонду.

У Мінекономрозвитку оптимістично оцінюють рішення Фонду щодо виділення нашій країні третього кредитного траншу.