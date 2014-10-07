Нацбанк пояснює зростання золотовалютних резервів у вересні надходженням коштів від МВФ

Національний банк України пояснює зростання золотовалютних резервів у вересні надходженням коштів від Міжнародного валютного фонду за програмою «стенд-бай».

«На збільшення обсягу міжнародних резервів упродовж вересня 2014 вплинуло надходження коштів за програмою "стенд-бай" Міжнародного валютного фонду, розподілених на користь уряду України (978,42 мільйона доларів США) і Національного банку України (397,55 мільйона доларів США)», - йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, у вересні Україна також здійснила платежі з погашення і обслуговування державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті на 313,95 млн дол., зокрема на користь МВФ на 193,12 млн дол.

Читайте такожМВФ зберіг прогноз падіння економіки України у 2014 році на рівні 6,5%Також у вересні Нацбанк здійснював на міжбанківському валютному ринку продаж іноземної валюти для згладжування курсових коливань на 833,74 млн дол., і купівлю валюти для поповнення міжнародних резервів на 98,3 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 жовтня 2014 року становили 16,200 млрд дол., що на 1,71%, або на 272 млн дол. більше від показника на 1 вересня в 15,928 млрд дол.