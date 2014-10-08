Moody's: російському бізнесу загрожує кредитна криза

Російські компанії опиняться перед лицем кредитної кризи, якщо Захід не послабить санкції і не відновить доступ до міжнародних ринків капіталу, прогнозує рейтингове агентство Moody's, повідомляє Прайм.

Випуск боргових зобов'язань для російських компаній на світових ринках капіталу зменшився з липня. Тоді ЄС і США посилили санкційні заходи проти Росії на тлі падіння малайзійського Boeing на сході України, нагадує Financial Times.

Без доступу до цих ринків російські компанії будуть не в змозі здійснити рефінансування одночасно з погашенням боргів міжнародним інвесторам.

Читайте такожЗа 3 місяці санкцій РФ втратила 70 мільярдів доларів - віце-спікер Європарламенту

На думку аналітиків, криза може вдарити в 2016 році і постраждають найбільше металургія і ринок нерухомості.

"Більшість російських компаній мають достатню ліквідність, щоб дотримати в 2015 році всі терміни погашення кредитів. Але при переході в 2016 і 2017 роки у них можуть виникнути проблеми, якщо вони не будуть мати доступу до міжнародних ринків боргового капіталу", - заявив керуючий директор Moody's, відповідальний за компанії з країн, що розвиваються, Девід Стейплса.

За даними Центробанку РФ, російські банки і корпорації повинні виплатити до кінця 2015 року 134 млрд доларів. Тільки в грудні погашенню підлягає колосальна сума в 32 млрд доларів. Ця позика, пише видання, була викликана необхідністю фінансування операції з придбання "Роснефтью" компанії ТНК-BP в березні минулого року.

Аналітики попереджають, що сплеск погашень зовнішніх боргів буде сприяти зростанню відтоку капіталу з країни, який у перші шість місяців цього року досяг 74 млрд доларів.

Експерти агентства вважають, що через відсутність доступу до світового ринку капіталу найбільше страждатимуть невеликі приватні компанії, на відміну від тих, що потрапили під санкції "Роснефти" і "Газпрому", яким уряд обіцяв надати держпідтримку.