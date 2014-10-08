Російський рубль знову опустився до рекордно низького рівня

Курс долара знову перевищив 40 рублів на торгах Московської біржі, піднявшись до позначки 40,0025 рубля.

Пізніше, станом на 10:15 мск середи курс долара до рубля на Московській біржі опустився до позначки 39,97 рубля. Курс євро зменшився до рубля на 4 копійки до 50,5 рубля. При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зменшилася на 1 копійку і досягла рівня 44,7 рубля, повідомляє ТАСС.

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Банк Росії 7 жовтня зсунув на 5 копійок вгору кордони плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з 0,55 долара і 0,45 євро), випливає з матеріалів регулятора.

Таким чином, на поточний момент межі валютного коридору кошика визначені в інтервалі 35,65-44,65 рубля.

Індекс ММВБ (MICEX) на відкритті торгів на Московській біржі в середу знизився на 0,7% до 1394,1 пункту.