Fitch знизило рейтинг Києва до переддефолтного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг столиці України - міста Києва - до рівня "СС" з рівня "ССС" і підтвердило короткостроковий рейтинг на рівні "С" з негативним прогнозом.

Як наголошується в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті, також знижено рейтинги цінних паперів Києва на 550 млн. дол. і 4,5 млрд грн до рівня "СС" і до рівня "ВВ (ukr)" відповідно.

«Fitch планувало оприлюднити рейтинги Києва не раніше 10 жовтня, проте оголошені адміністрацією міста плани з реструктуризації заборгованості, включаючи виплати за внутрішніми борговими паперах, обумовили наші припущення про погіршення кредитоспроможності міста, – йдеться в повідомленні. – Ми вважаємо ризики рефінансування дуже високими. До того ж, на економіку міста значно впливає загальноекономічна ситуація в країні і слабкість внутрішнього ринку капіталу».

На думку аналітиків Fitch, внесок Києва у ВВП України становить близько 18%. У зв'язку з цим місто багато в чому залежить від економічної політики уряду України і результатів наступних парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня.

«Важка економічна і політична ситуація в країні напевно посилить ризик кінця 2014 року – початку 2015 року», - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-". У вересні Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в національній валюті з «В-» до «ССС» Києва, Харкова і Одеської області слідом за аналогічним зниженням рейтингу України.