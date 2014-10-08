Гривня продовжує триматися на рівні 13,11 за долар

У середу, 8 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів встановилися на рівні 12,9600/13,1100 грн/дол. проти 12,9800/13,1100 грн/дол. на закриття вчорашніх торгів.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро на відкритті підвищилися до 16,3801/16,5671 грн/євро проти 16,3581/16,5474 грн/євро на закритті торгів 7 жовтня.

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Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів підвищилися до 0,3239/0,3278 грн/рубль проти 0,3248/0,3288 грн/рубль на закритті торгів 7 жовтня.