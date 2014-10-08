Росія сподівається, що Китай допоможе їй грошима для нафтовиків

Уряд РФ веде роботу щодо залучення коштів із фінансовими інститутами країн, які не приєдналися до санкцій проти РФ і її компаній і розраховує, що вони допоможуть фінансуванню інвестпрограм нафтових компаній, повідомив журналістам віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передає РИА Новости.

"Ми ведемо активну роботу з фінансовими інститутами країн, які не піддалися спокусі введення санкцій, перш за все це Китайська Народна Республіка, ряд інших країн. Розраховуємо, що в сукупності з нашими ресурсами це дозволить нам повною мірою забезпечити фінансування інвестпрограм нафтових компаній", - сказав Дворкович, відповідаючи на питання про заходи підтримки для нафтогазових компаній РФ, які опинилися в санкційних списках Заходу.

Крім того, за словами Дворковича, ведеться робота з російськими банками. "Щоб російські банки могли в максимальному обсязі задовольняти потреби наших великих компаній, і їм частково вирішують проблему фінансування інвестпрограм", - сказав він.

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ЄС і США з 1 серпня заборонили поставки обладнання для глибоководної розвідки і видобутку нафти в Арктиці і на родовищах сланцевої нафти в РФ. У вересні санкції були посилені: тепер забороняється і надавати послуги для таких проектів. При цьому якщо обмеження ЄС стосуються всього російського нафтогазового сектора, то США вказали конкретних одержувачів: "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", «Лукойл» і "Сургутнефтегаз".