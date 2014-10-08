Fitch дає оптимістичніші прогнози щодо економіки України, ніж НБУ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України за підсумками 2014 року до 6,5% і чекає нульового зростання економіки країни в 2015 і 2016 роках на тлі політичної нестабільності. Про це йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Fitch чекає падіння ВВП України як мінімум на 6,5% у 2014 році й оцінює можливе зростання економіки в 2015 році та в 2016 році на нульовому рівні на тлі політичної нестабільності», - говориться в повідомленні.

Також Fitch чекає, що загальноекономічні тенденції матимуть значний вплив на розвиток найбільших міст країни, особливо Києва, рейтинг якого раніше був знижено до переддефолтного рівня «СС».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прогнозує падіння ВВП країни за підсумками поточного року на 8,3%.

Раніше Fitch Ratings вже прогнозувало спад економіки України за підсумками 2014 року мінімум на 6,5% і зростання дефіциту бюджету до 10% ВВП на тлі нестабільності на сході країни.

У свою чергу ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд зберіг озвучений в липні прогноз падіння економіки України за підсумками 2014 року на рівні 6,5%. Також Фонд спрогнозував відновлення економіки в 2015 році та її зростання на 1%.

Водночас Світовий банк учетверте з початку року погіршив прогноз для економіки України, чекаючи падіння ВВП країни на 8% в 2014 році та на 1% у 2015 році.

Згідно з матеріалами Світового банку, представленими під час презентації, відновлення зростання економіки України очікується в другій половині 2015 року, і вже в 2016 році ВВП країни зросте на 3,5%, у 2017 році - на 4%.