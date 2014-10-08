Курченко завдав збитків державі на 5 мільярдів гривень - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України в рамках кримінального провадженням від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.І ст. 255, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, здійснюють розслідування та документування протиправної діяльності групи компаній, підконтрольних головному фінансисту "сім'ї" Віктора Януковича - Курченку.

За матеріалами СБУ щодо протиправної діяльності Голови наглядової ради фінансово-промислової групи "СЄПЕК" Курченка Генпрокуратурою України розпочато та розслідується низка кримінальних проваджень.

У ході досудового слідства встановлено, що Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень.

Створена з числа співробітників СБУ та ГПУ оперативно-слідча група формує доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" обладнання за завищеною вартістю; протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченку комерційні структури; укладання фіктивних угод з ТОВ "Газ Україна 2020" на постачання нафтопродуктів; привласнення коштів рефінансування Національного банку України тощо.

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У рамках роботи за справою допитано близько 550 осіб, проведено понад 100 обшуків, накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд грн, проведено арешти 4 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.

Оголошено 11 підозр у вчинені злочинів та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту, у тому числі заступнику голови НБУ Приходьку Б.В., колишньому заступнику голови Харківської ОДА Дулубу В.Г. та колишньому заступнику Київської ОДА Максименку В.М., зазначається в повідомленні.

Основному фігуранту справи - Курченку - оголошено підозру у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронними органами вживаються заходи із затримання Курченка, який знаходиться в міжнародному розшуку.За наявними даними, він переховується в Росії, де в порушення українського законодавства набув громадянство Російської Федерації.

Найближчим часом будуть допитані свідки та підозрювані, які проходять за матеріалами справи, здійснено тимчасові доступи до документів і речей, низку обшуків, накладено арешти на майно та кошти основних фігурантів провадження з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі їхніми діями. Матеріали за виділеними епізодами кримінального провадження із затвердженими обвинувальними актами будуть направлені до суду, зазначили в СБУ.