Росія за три дні витратила на підтримку рубля $1,75 мільярдів

Центральний банк Росії витрачає мільярди доларів за лічені дні, щоб стримати падіння рубля на міжнародному валютному ринку.

"За останні три дні роботи біржі він витратив 1,75 мільярдів доларів. Це найбільші валютні інтервенції з середини березня", - повідомляє ZN.UA з посиланням на Wall Street Journal.

Ціни на нафту сильно впали і вдарили по російської економіці, а санкції Заходу через вторгнення Росії в Україну закрили для Москви доступ до кредитів за кордоном.

Видання пише, що вчора рубль впав до рекордної позначки 44,65 до валютного кошика євро і долара. Експерт ING Group Павло Демщик каже, що російським компаніям потрібна тверда валюта, оскільки через закриття доступу до світових кредитних ринків їм доводиться купувати валюту на російському ринку.

В цей же час, рубль продовжує падати, а інфляція зростає ще й через рішення Кремля заборонити імпорт з країн ЄС, США і всіх, хто ввів санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Агентство Moody's прогнозує, що на російський бізнес насувається кредитна криза через санкції.