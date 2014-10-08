Гривня на міжбанку втратила 6 копійок

У середу, 8 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 12,9833/13,1700 грн/дол. проти 12,9600/13,1100 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до середини торгів знизилися до 16,4900/16,6811 грн/євро проти 16,3801/16,5671 грн/євро на відкритті торгів.

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Щодо російського рубля котирування гривні до середини торгів знизилися до 0,3248/0,3295 грн/рубль проти 0,3239/0,3278 грн/рубль на відкритті торгів.