Яценюк проситиме у МВФ та Світового банку більше грошей

Уряд України пропонує адаптувати програми співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями - ключовими кредиторами України - Міжнародним валютним фондом та Всесвітнім банком - до поточних економічних та політичних реалій, а також залучити якомога більше ресурсів для фінансування економічного розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні делегація на чолі з головою НБУ (Валерією Гонтарєвою - УНІАН) та міністром фінансів України (Олександром Шлапаком - УНАН) вирушає до Вашингтона для проведення переговорів з МВФ та Всесвітнім банком та для зустрічей з інвесторами. – сказав Яценюк. - В рамках наших консультацій ставиться декілька завдань. Перше - адаптувати нашу програму з міжнародними фінансовими організаціями до поточних реалій. І друге завдання – максимально залучити додаткові ресурси для того, щоб Україна почала економічно розвиватися і щоб пережити цей вкрай складний період».

Яценюк також відзначив, що частково це завдання вже виконується. «Окремо хочу відзначити рішення ЕБРР, коли нам по спрощеній процедурі запропоновано розглядати проекти по Україні і приймати рішення про фінансування цих проектів, в том числі щодо фінансування закупівлі природного газу», - сказав голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, з початку травня уряд вже залучив в рамках співпраці з МВФ близько 4,5 млрд долл кредитних коштів з загальної дворічної програми співпраці з МВФ обсягом 17 млрд долл. По лінії Всесвітнього банку в України вже надійшло близько 1,25 млрд долл.