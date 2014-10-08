Сина Пшонки звинувачують у нанесенні збитків державі на 22 млн гривень

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як зазначається в повідомленні, Служба безпеки України розслідує низку кримінальних проваджень, відкритих за фактами організації колишніми високопосадовцями, наближеними до екс-президента України Віктора Януковича, протиправних механізмів розкрадання державного майна та коштів і отримання протиправної вигоди в особливо великих розмірах.

Прес-центр зазначає, що 20 серпня 2014 року за матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України порушено кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім генеральним прокурором України Віктором Пшонкою, "який, діючи всупереч інтересам служби і за попередньою змовою із своїм сином - народним депутатом України Пшонкою А.В. та іншими службовими особами органів прокуратури, з метою одержання неправомірної вигоди як для себе, так і для "підконтрольних" юридичних осіб, організував прикриття від контролюючих та правоохоронних органів незаконного будівництва (без будь-яких правовстановлюючих документів) групою компаній "УКОГРУП" житлових та нежитлових об’єктів у м. Києві, що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України".

Читайте такожКурченко завдав збитків державі на 5 мільярдів - СБУ

Як зазначається в повідомленні, у розпочатому 25 липня 2014 року Головним слідчим управлінням СБУ кримінальному провадженні за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України "формується доказова база щодо причетності народного депутата України Пшонки А.В. до незаконного відчуження службовими особами ПАТ "Київпроект" частини нежитлових приміщень цілісного майнового комплексу за заниженою вартістю, що призвело до завдання збитків державі на суму 22,5 млн грн".

Крім того, слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження від 14 квітня 2014 року за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України "щодо виявленого протиправного механізму реєстрації дозвільних документів у сфері будівництва через мережу Бек-офісів, запровадженого в 2013 р. колишнім головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Рибаком О.В. та начальником інспекції в м. Києві Кучером С.М. з метою отримання протиправної вигоди в сумі понад 50 млн доларів США".

Читайте такожСБУ розслідує мільйонні зловживання в міністерстві Табачника