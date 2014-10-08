Кабмін виділив регіонам понад 7 мільярдів на погашення комунальних боргів

Уряд виділив 7,3 млрд грн місцевим бюджетам на погашення боргів за житлово-комунальні послуги, в тому числі за енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми з сьогоднішнього дня починаємо безпрецедентне погашення боргів за спожиті енергоносії по всій території України. 7,3 млрд грн бюджет виділяє місцевим бюджетам на погашення їхньої заборгованості за житлово-комунальні послуги... З сьогоднішнього дня ми погашаємо боргові зобов'язання міст, районів, сіл за житлово-комунальні послуги, в тому числі за природній газ", - сказав він.

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