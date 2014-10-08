Банкіри пропонують викупити проблемні кредити в Криму і на Донбасі

Асоціація «Український кредитно-банківський союз» пропонує створити компанію з управління активами, яка на рівних прозорих умовах викупить проблемну заборгованість комерційних банків у Криму, Луганській і Донецькій областях.

Про це йдеться в листі асоціації на адресу Національного банку України, текстом якого володіє УНІАН.

Зокрема, УКБС пропонує створити компанію з управління активами із залученням приватного і державного капіталу, яка викупить проблемні борги у банків на зазначених територіях, або провести такий викуп через факторингові компанії і таким чином очистити баланси банків.

«Також необхідно надати банкам право самостійно визначати класифікацію активів, розміщених в Криму, Луганській і Донецькій областях, з урахуванням здатності позичальників обслуговувати борг, можливості добровільного погашення боргу, та формувати резерви за такими активами, виходячи з їх забезпечення», - вважає гендиректор асоціації Галина Оліфер.

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Крім того, на думку експертів УКБС, сьогодні позичальники зі східних регіонів, платоспроможність яких погіршилася в силу форс-мажорних обставин, фактично позбавляються державної підтримки щодо пільгового житлового кредитування через Державну іпотечну установу. Для недопущення ще більшого погіршення платоспроможності позичальників, які проживають або переїхали із зони АТО, асоціація пропонує розробити механізм реструктуризації таких кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

Із 24 липня регулятор ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення в звичайному режимі.