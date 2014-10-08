Економічне зростання в Росії через санкції зупинилося - S&P

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s чекає, що вплив взаємних санкцій Заходу і Росії на тлі зростаючої невизначеності щодо ведення бізнесу матиме негативний вплив на економіку РФ до кінця року.

«У 1-му півріччі 2014 року економічне зростання в Росії практично зупинилося, і Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s чекає, що вплив взаємних санкцій Заходу і Росії на тлі зростаючої невизначеності щодо ведення бізнесу матиме негативний вплив до кінця року», - говориться в аналітичній статті S&P «Ризик тривалої стагнації в Росії зростає», текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

За оцінками агентства, міжнародні санкції та санкції у відповідь з боку Росії мають негативний вплив на економіку РФ у результаті обмежень доступу до фінансових ринків і збільшення вартості фінансування для російських позичальників, а також невизначеності умов ведення бізнесу, які негативно позначаються на інвестиціях.

Крім того, серед основних негативних чинників для економіки РФ - різке скорочення пропозиції продуктів харчування, обумовлене введеною Росією забороною на імпорт сільськогосподарської продукції, та знецінення рубля призвело до зростання інфляції та зниження купівельної спроможності населення.

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«Ми чекаємо, що ці чинники матимуть додатковий негативний вплив на прогноз розвитку російської економіки, темпи зростання якої сповільнилися ще до початку кризи. Ми не прогнозуємо більш значного впливу санкцій на російську економіку найближчим часом, але вважаємо, що в середньостроковій перспективі наслідки кризи будуть істотними», - вважають у S&P.

За оцінками агентства, в 1-му півріччі 2014 року зростання ВВП РФ практично зупинилося, і середньорічні темпи зростання становитимуть близько 0,3% за підсумками 2014 і 1,1% у 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні та дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС і США застосували до Росії низку санкцій, включаючи обмеження доступу до ринків капіталу для ряду найбільших компаній і банків РФ.

Свій пакет санкцій розробила і Україна. Уряд найближчим часом передасть на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб з РФ і низки інших країн, що підтримують російську агресію на сході України.