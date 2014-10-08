Європарламент без проблем підтримає торговельні преференції для України

Доповідач з питань торгівельний відносин Украіни з Європейським Союзом, депутат Європейського парламенту Габріеліус Ландсбергіс (Литва) переконаний, що ЄП "без проблем" проголосує резолюцію щодо продовження Європейським Союзом Україні торговельних преференцій.

"Ми не очікуємо великих проблем з голосуванням. 20 жовтня у нас відбудеться позачергове засідання Комітету з питань міжнародної торгівлі і відразу після нього, у четвер (23 жовтня), відбудеться голосування на пленарному засіданні. Більшість у нас є", - сказав Ландсбергіс у середу в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН.

Говорячи про те, що на минулому засіданні невеликою групою радикальних депутатів була заблокована пропозиція розглянути це питання за швидкою процедурою, парламентарій висловив жаль з приводу того, що в ЄП таки є невелика група недружніх до Украіни політиків. "Але більшість у ЄП Україну підтримує", - наголосив він.

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Крім того, представник європейського комісара з питань торгівлі Войтек Талко пояснив, що навіть у ситуації, коли рішення не пройде через усі формальні процедури, це ніяк не позначиться на українських товаровиробниках, які постачають продукцію до ЄС.

"Ми виходимо з того, що все буде ухвалено вчасно. У разі, якщо ні, то всі видатки українських товаровиробників будуть компенсовані. Якщо рішення набере чинності у грудні, то будуть компенсовані видатки з листопада по грудень, якщо рішення набере чинності у січні - то з листопада по січень і так далі", - роз'яснив він ситуацію.