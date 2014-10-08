Гривня на міжбанку сьогодні знизилася до 13,18 за долар
17:40, 08 жовтня 2014Фінанси
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Українська валюта до кінця торгів подешевшала щодо долара на 7 копійок, порівняно з ранковими значеннями.
Гривня на міжбанку трохи здала позиції / Фото УНІАН
У середу, 8 жовтня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів установилися на рівні 12,9800/13,1800 проти 12,9833/13,1700 на 12:00.
Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на закриття торгів підвищилися до 16,4222/16,6740 проти 16,4900/16,6811 на 12:00.
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Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3245/0,3297 проти 0,3248/0,3295 на 12:00.
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