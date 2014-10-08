На Донбасі припинили працювати майже 40 тисяч малих і середніх підприємств - ООН

На Донбасі внаслідок бойових дій майже 40 тис. малих і середніх підприємств припинили діяльність.

Про це йдеться в звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо України, опублікованому сьогодні, 8 жовтня.

«Протягом майже півроку жителі районів, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, були позбавлені своїх основних прав на освіту, на достатню охорону здоров'я, житло і можливостей, щоб заробити собі на життя», - заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

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