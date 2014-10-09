Литва отримала можливість повністю відмовитися від російського газу

Термінал з перекачування газу з Катару відкриється у Клайпеді на початку грудня, пише ТАСС із посиланням на видання Lietuvos Rytas.

"Уже на початку грудня термінал з перекачування зрідженого газу, який постачатиметься до Литви з Катару на танкерах, почне свою роботу. У даний момент "плавучий термінал" уже прямує до клайпедського порту", - повідомляє видання.

Згідно з даними Lietuvos Rytas, мова йде про 4 млрд кубометрів на рік, які будуть надходити з Катару до Клайпеди. Експерти газети стверджують, що Литві для забезпечення внутрішніх потреб необхідно 3 млрд кубометрів газу на рік. Так що 1 млрд Вільнюс планує експортувати.

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Як повідомляв ТАСС, "Газпром" поставив до країн Балтії в першому півріччі 2014 року 1,937 млрд кубометрів газу, що майже на 25% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

При цьому постачання газу до Литви становили за звітний період 1,393 млрд кубометрів проти 1,62 млрд кубометрів у першому півріччі 2013 року, постачання до Латвії зменшилися з 0,59 млрд кубометрів до 0,359 млрд кубометрів, до Естонії - з 0,37 млрд кубометрів до 0,185 млрд кубометрів.