Євро в Росії піднявся вже до 51 рубля

Курс євро на Московській біржі 8 жовтня становив 51 рубль, повідомляє Газета.Ru.

Станом на 22.16 мск 8 жовтня долар зріс на 16 копійок і становив 40,07 рубля.

Вартість бівалютного кошика зросла до ключової позначки в 45 рублів. У даний час її вартість становить 44,98 рубля.

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Як повідомляв УНІАН, російський рубль за останній час оновив усі історичні мінімуми. На курс рубля вкрай негативно вплинули західні санкції, введені проти Москви через її агресію в Україні. Крім того, не сприяє зростанню російської валюти і падіння цін на нафту нижче 90 доларів за барель, бо бюджет Росії дуже залежний від енергетичних доходів.

Крім цього, долар сам по собі останнім часом помітно зміцнився на світовому ринку.