НБУ пом'якшив вимоги до звітності банків за валютними операціями

Національний банк України пом'якшив вимоги до звітності банків щодо валютних операцій, підвищивши поріг істотності помилки у звіті для її кваліфікації як перекручення звітності у 6 разів - до 150 тис. грн.

Про це йдеться у постанові Національного банку України від 7 жовтня №637, оприлюдненій на сайті регулятора.

Згідно з постановою, перекрученням звітності щодо валютних операцій, зокрема, є зміна розміру показника звіту на 5% і більше, але не менше еквівалента у 150 тис. грн, тоді як раніше цей показник становив 25 тис. грн.

Цією самою постановою Нацбанк розширив перелік підстав для проведення позапланових перевірок, додавши «результати аналізу одержаної Національним банком інформації про порушення валютного законодавства».

Читайте такожНацбанк очікує зміцнення гривні до 11,70 за долар після стабілізації на Донбасі

Постанова набирає чинності наступного дня після публікації, тобто з 10 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк оцінює девальвацію гривні до долара США на міжбанківському ринку у січні-серпні у 66,9% Для стабілізації ситуації на валютному ринку регулятор встановив низку обмежень, включаючи підвищення норми обов'язкового продажу валютної виручки до 75% і обмеження максимальної суми продажу готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тис. грн на добу.

Також керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол. Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.