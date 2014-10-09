Україна купує норвезький газ дешевше, ніж Польща російський - газета

Україна купує норвезький газ приблизно на 15% дешевше, ніж її найбільший західний сусід Польща, що купує "блакитне паливо" за прямим контрактом з російським "Газпромом".

Про це пише польська Gazeta Wyborcza, порівнюючи опубліковані українською газетою "Дзеркало тижня" дані про ціну, яку платить "Нафтогаз" за реалізовуваним з початку жовтня контрактом з норвезькою Statoil, із цінами для польської національної газової компанії.

"За тисячу кубометрів сировини Україна платить близько 340 дол. "Газпром" за таку ж кількість хоче від "Нафтогазу" 385 дол. За даними наших джерел, польська PGNIG сплачує близько 400 дол., тобто на 1/6 більше, ніж "Нафтогаз" своїм норвезьким партнерам", - написала GW.

Газета також опублікувала дані про середню ціну газу на європейських біржах у Західній Європі, які коливаються від 291 до 361 дол. за тисячу кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Statoil став другою компанією, у якої Україна почала купувати газ, що поставляється країні з Європейського Союзу, після німецького RWE Supply&Trading, котрий почав такі поставки ще наприкінці 2012 року.

Україна за рахунок поставок газу з Євросоюзу намагається компенсувати його дефіцит, викликаний повним припиненням поставок російського палива з червня поточного року через суперечки про ціну і суму боргу за раніше поставлене паливо. Раніше представники української влади заявляли, що газ із Європи обходиться на 100 доларів дешевше, ніж пропонує "Газпром", який з 2 кварталу цього року підняв ціну майже удвічі - до близько 485 дол. за тисячу кубометрів.

Україна підписала договір з норвезькою нафтогазовидобувною компанією Statoil на постачання природного газу і з 1 жовтня почала отримувати його через газопроводи Словаччини.