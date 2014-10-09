Гривня на відкритті міжбанку залишилася на 13,18 за долар

У четвер, 9 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів установилися на рівні закриття торгів 8 жовтня - 12,9800/13,1800.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на відкритті встановилися на рівні 16,5650/16,8203 проти 16,4222/16,6740 на закритті торгів 8 жовтня.

Читайте такожНБУ пом'якшив вимоги до звітності банків за валютними операціями

До російського рубля котирування гривні на відкритті торгів установилися на рівні до 0,3248/0,3300 проти 0,3245/0,3297 на закритті торгів 8 жовтня.