У Фонду гарантування є 11 млрд гривень на виплати вкладникам проблемних банків

Кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 8 жовтня становлять 11,061 млрд грн, повідомляє прес-служба Фонду.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Шлапак під час виступу у Верховній Раді 7 жовтня заявив про відсутність коштів на рахунках Фонду.

У прес-службі також нагадали, що відповідно до постанови Кабінету міністрів Фонд одержить кредит у розмірі 10,1 млрд грн.

Згідно з повідомленням, станом на 1 жовтня кількість учасників Фонду становить 166 банків.

Як повідомляв УНІАН, кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 22 вересня становили 6,5 млрд грн завдяки одержаному кредиту від Національного банку України і фінансування уряду. Нацбанк кредитував Фонд гарантування вкладів фізосіб на 4,8 млрд грн і має намір надати ще близько 6 млрд грн кредитних коштів.

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З початку року Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію у 22 банки, включаючи «Демарк», «Порто-франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».