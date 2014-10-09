Нацбанк не буде прив'язувати до рівня інфляції кредити для Фонду гарантування

Національний банк України зафіксував вартість своїх кредитів для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на рівні облікової ставки.

Про цей йдеться в постанові Національного банку України від 8 жовтня №643, опублікованому на сайті регулятора.

«Процентна ставка за кредитом Фонду встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку і протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню», - йдеться в документі.

Раніше кредит Фонду надавався за ціною на рівні індексу інфляції, але не нижче облікової ставки Нацбанку, і протягом дії кредитного договору процентна ставка змінювалася шляхом укладення додаткових угод.

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Нагадаємо, з 30 вересня Нацбанк пом'якшив вимоги до Фонду гарантування, знизивши норму необхідного покриття кредитів Фонду забезпеченням до суми самого кредиту і відсотків за три місяці його користування.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк фінансував Фонд гарантування вкладів фізосіб на 4,8 млрд грн і має намір надати ще близько 6 млрд грн кредитних коштів.

З початку року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в 22 банки, включаючи «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».