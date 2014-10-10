Один з варіантів вигідного вкладення грошей

Для тих, хто сьогодні шукає варіанти вигідного вкладення грошей, є спосіб, який прийнято називати пасивним заробітком - Форекс-інвестування.

Вкладення коштів у валютний ринок Форекс має ряд переваг перед іншими варіантами інвестицій:

- Відсутність спеціальних знань та особистої зайнятості інвестора (інвестування відбувається за системою довірчого управління, коли коштами інвестора управляє досвідчений трейдер)

- Низький вхідний поріг (стартувати на Форексі можна з суми в 100-200 $)

- Швидкий і високий дохід (прибуток можна знімати щотижня, а розмір доходу досягає 100-150% на рік)

- Можливість отримувати максимальний прибуток при мінімальних ризиках

- Можливість інвестувати кошти у вже готові інвестиційні портфелі (Індекси), що складаються з найуспішніших ПАММ-рахунків

Що стосується Індексів, то такий високоприбутковий інструмент пропонує своїм клієнтам лідер ринку, міжнародна компанія Форекс Тренд. Продукт, який свого часу був не тільки інноваційним, але і по-справжньому революційним, фахівці Форекс Тренд розробили і впровадили для підвищення комфорту і прибутковості клієнтів компанії. Будь-який інвестор може відразу купити (інвестувати кошти) відразу готовий інвестиційний портфель - Індекс.

Вкладення грошей в Індекс відбувається «в один клік». Вибравши оптимальний для себе Індекс інвестор одноразово перераховує певну суму коштів, яка всередині Індексу розподіляється автоматично, без участі самого інвестора. Тепер відпала необхідність інвестувати в кожен окремий ПАММ-рахунок, - достатньо один раз перерахувати гроші, а система сама розподілить їх між рахунками, які входять в Індекс.

Крім того, при інвестуванні в Індекс, перед інвестором відкриваються широкі можливості вкладення коштів в ті ПАММ-рахунки, в які при самостійному інвестуванні дорога багатьом закрита ​​через високий вхідний поріг. Припустимо, сам по собі якийсь ПАММ-рахунок вимагає від інвестора наявності суми, наприклад, в 10 000 $. АЛЕ, якщо цей же самий ПАММ-рахунок входить до складу Індексу, то інвестору буде достатньо все тих же 100-200 $. Такий собі законний спосіб обійти закон.

Інвестувати в Індекси зручно і вигідно. Зручно, тому що інвестор істотно заощаджує власний час на формування інвестпортфелю. Вигідно, бо до складу Індексу входять найприбутковіші ПАММ-рахунки, гарантуючи господареві завжди тільки лише позитивну динаміку.

У легкому і безпечному заробітку на Форексі переконалося і таке авторитетне видання, як Форбс.

Цей журнал за підтримки Форекс Тренд проводить конкурс керуючих ПАММ-рахунками, розподіливши між ними 100000 $. 24 ПАММ-рахунки були об'єднані в 16 Індексів. Результат спецпроекса на Форсбю за підсумками 3-х місяців склав + 16%

Як бачимо, Форекс-інвестування на сьогодні є єдиною високоприбуткової альтернативою існуючим способам вкладення коштів. Якщо ви переживаєте за збереження своїх грошей і прагнете примножити капітал, то Форекс-інвестування може бути вам до речі. Надійність інвестицій, високі доходи, особистий комфорт інвестора - вагомі аргументи на користь ПАММ-інвестицій.

Джерело http://pamm-moscow.com/