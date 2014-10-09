НБУ буде перевіряти наявність у касах банків проданої на аукціонах валюти

Національний банк України контролюватиме наявність валюти у касах банків, які беруть участь у валютних аукціонах, повідомляє прес-служба банку з посиланням на підсумки чергової наради керівництва НБУ з банкірами.

Нацбанк нагадав, що поточного тижні буде проведено два валютних аукціони 9 і 10 жовтня.

"Ми проаналізували недоліки попереднього валютного аукціону, і цього тижня проведемо два окремих аукціони: для забезпечення клієнтських заявок і для підкріплення кас банків іноземною валютою", - цитує прес-служба першого заступника розділу НБУ Олександра Писарука.

9 жовтня регулятор планує провести валютний аукціон для задоволення заявок банків з купівлі іноземної валюти під потреби клієнтів на суму 100 млн дол. 10 жовтня буде проведено аукціон для задоволення заявок банків з купівлі іноземної валюти під потреби кас банків на суму 200 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева 6 жовтня не змогла придбати валюту у відділенні «Сбербанка России».

У рамках встановлених обмежень банки не можуть продавати клієнтам валюту на суму більш як 3 тис. грн (близько 200 дол.) в одні руки, проте зобов'язані продавати населенню валюту, придбану для цих цілей на аукціонах НБУ.

На аукціоні 2 жовтня НБУ продав банкам для поповнення кас 60 млн дол.