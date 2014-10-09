Банкіри просять Нацбанк крім доларів продавати на аукціонах євро

Керівники найбільших банків запропонували Національному банку України розширити перелік валют на аукціонах за рахунок операцій з євро.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на підсумки чергової наради регулятора з керівниками найбільших банків.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Нацбанк відновив практику проведення валютних аукціонів, вперше з 2010 року, на яких продає банкам долари США за гривні. Аукціони проходять за голландською системою, що передбачає старт торгів із найбільших значень.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк проведе 9 і 10 жовтня аукціони з продажу іноземної валюти за гривні на 300 млн дол., зокрема 9 жовтня для підтримки кас банків до 100 млн дол. і 10 жовтня для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол.