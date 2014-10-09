Єврокомісар упевнений, що ЄС у жовтні продовжить торгові преференції для України

Європейський комісар з питань торгівлі Карл Де Гухт переконаний, що Європейський парламент та Рада ЄС домовляться ще в жовтні про продовження торговельних преференцій ЄС для Украіни.

Про це він сказав у четвер у Брюсселі під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, повідомляє Європейська комісія.

"Законодавча процедура просувається вперед, і є сильні політичні ознаки стосовно того, що парламент і Рада ЄС домовляться про продовження автономних торгових преференцій у жовтні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході зустрічі комісар підтвердив прихильність працювати на підставі спільної заяви від 12 вересня, яка є "складовою частиною всеосяжного мирного процесу в Україні, поваги територіальної цілісності країни та її права вирішувати свою долю".

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Як відомо, було ухвалено рішення щодо продовження ЄС в односторонньому порядку автономних торгових заходів, які мають вступити в силу 1 листопада цього року, та відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.