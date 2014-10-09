У Яценюка прогнозують інфляцію майже 20%

«За останніми статистичними даними: ВВП в II кварталі в порівнянні з відповідним періодом 2013 року скоротився на 4,6%, виробництво в промисловості за 8 місяців поточного року знизилося на 7,8%, єдиний вид діяльності, який демонструє позитивну динаміку - це сільське господарство - зростання на 6%. Вже отримали статистичні дані щодо інфляції за вересень - показники досить високі, і це пов'язано з черговим сплеском девальвації в серпні», - цитує прес-служба заступника директора департаменту макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку Максима Дуду.

Міністерство нагадало, що в кінці серпня уряд схвалив офіційний прогноз на 2015 рік. При цьому, було прийнято два сценарії і ще один - альтернативний. Перший сценарій передбачав зростання ВВП на 0,3%, другий на 2%. Заступник директора департаменту акцентував увагу, що під час складання та погодження цього прогнозу з міністерствами були певні передумови, що дозволяють оцінювати перспективи 2015 року більш оптимістично. Насамперед, це припинення активної фази конфлікту на сході країни.

«Ми у свій прогноз закладали, що можемо очікувати зростання ВВП в разі закінчення військового конфлікту, оскільки це найважливіший фактор, що зараз істотно впливає на економіку країни», - зазначив Дуда.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні порівняно з серпнем 2014 року прискорилася до 2,9% з 0,8%, зафіксованих у серпні порівняно з липнем. У річному вираженні (проти вересня 2013 року) інфляція прискорилася до 17,5% до 14,2%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція у вересні прискорилася до 16,2% до 12,9%, зафіксованих місяцем раніше.

МВФ прогнозує рівень інфляції в 11,4% за підсумками 2014 року і 14% за підсумками 2015 року.