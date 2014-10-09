Міліція виявила черговий банк-"пральню" з оборотом 3,6 млрд гривень

Департамент боротьби з економічними злочинами Міністерства внутрішніх справ України призупинив діяльність підпільного конвертаційного центру на базі банку «Аксіома» із загальним тіньовим обігом у 3,6 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляється, силовики вилучили понад 3,9 млн гривень готівки (2,6 млн грн і 105 тис. дол.) у ході обшуку Київського відділення банку за рішенням суду в рамках розслідування зловживань посадовців. Також вилучено фінансово-господарські документи, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних підприємств і готівку. В рамках кримінального провадження сьогодні затримано клієнтів і керівників двох підприємств, які здійснювали незаконний обмін валюти. Слідчі дії стосовно банку тривають.

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Також повідомляється, що банк проводив транзитні операції, конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконний обмін валютних цінностей через низку фіктивних підприємств і фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, із початку року Національний банк України визнав неплатоспроможним 23 банки, включаючи «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель». Зокрема, як уточнює НБУ, 4 банки виведено з ринку за проведення незаконних фінансових операцій.