Гривня закрила міжбанк на рівні 13,18 за долар

У четвер, 9 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні відкриття торгів - 12,9800/13,1800 грн/дол.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 16,5378/16,7900 грн/євро проти 16,5650/16,8176 грн/євро, на 12:00.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3248/0,3300 грн/рубль проти 0,3252/0,3303 грн/рубль, на 12:00.