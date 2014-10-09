Російський банк "ВТБ", незважаючи на санкції, купує активи в Європі

Російський банк ВТБ вже давно внесено в "чорний список" санкції ЄС і США за агресію Росії проти України. Однак це не заважає йому купувати нові активи в Європі, пише ZN.UA з посиланням на німецьке бізнес-видання Handelsblatt.

Видання повідомляє, що європейська філія інвестиційного "ВТБ Капітал" завершила угоду з придбання 70% акцій будинку моди Roberto Cavalli, які коштують 400 мільйонів євро.

Російський банк вже навіть заплатив частину цієї суми.

"Зараз "ВТБ Капітал", який очолює італієць Рікардо Орчело, шукає гроші у іноземних інвесторів для фінансування угоди. Внесений депозит збільшить шанси на те, що операція відбудеться", - йдеться в статті.

Правда оглядач не виключає, що угода зазнає невдачі, якщо Захід посилить санкції проти Росії за військову агресію на сході України.

А поки російські компанії зі списку санкцій продовжують купувати в Європі нові активи. Зокрема, "Роснефть" нещодавно придбала пакет акцій італійської компанії Pirelli. Однак, через тиск Заходу на Москву оформлення таких угод стало складнішим.

У МЗС Польщі вчора пояснили, що Захід посилить санкції проти Росії, якщо Кремль не поступиться.