НБУ сьогодні продавав долари по 12,9 гривень - джерело

Національний банк України під час сьогоднішньої інтервенції на міжбанківському валютному ринку продав банкам 100 млн дол. за курсом 12,9 грн/дол., повідомило УНІАН джерело на ринку.

«НБУ продав весь заявлений обсяг в 100 млн дол. за 12,9 грн/дол.», - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією на сайті НБУ, регулятор має намір контролювати наявність валюти в касах банків - учасників валютних аукціонів та інтервенцій.

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарєва 6 жовтня не змогла купити валюту у відділенні «Сбербанку Росії».

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк оголосив про проведення 9 і 10 жовтня інтервенцій з продажу валюти, у тому числі 9 жовтня для підтримки кас банків до 100 млн дол. і 10 жовтня для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол.

Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол. Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.