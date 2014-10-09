Нацбанк дозволив банкам-порушникам купувати валюту для кас

«Дозволити уповноваженим банкам у разі недотримання вимог порядку формування і зберігання обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти виключно для забезпечення проведення валютно-обмінних операцій», - зазначається у постанові від 9 жовтня №647, оприлюдненій на сайті НБУ.

Постанова набирає чинності у день публікації, тобто сьогодні, 9 жовтня.

Читайте такожНБУ сьогодні продавав долари по 12,9 гривень - джерело

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк проведе 9 і 10 жовтня аукціони з продажу іноземної валюти за гривні на 300 млн дол., зокрема 9 жовтня для підтримки кас банків - до 100 млн дол. і 10 жовтня для задоволення потреб клієнтів банків - до 200 млн дол.

НБУ відновив практику проведення валютних аукціонів у вересні, вперше з 2010 року, на яких продає банкам долари США за гривні. Аукціони проходять за голландською системою, яка передбачає старт торгів з найбільших значень.