Долар і євро в Росії продовжують дорожчати

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск п'ятниці зріс на 6 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня до позначки 40,21 рубля, повідомляє ТАСС.

Курс євро підвищився до рубля на 16 копійок до 51,09 рубля.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, збільшилася на 11 копійок і досягла рівня 45,11 рубля.

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Банк Росії 9 жовтня зсунув на 15 копійок вгору кордон плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з 0,55 долара і 0,45 євро).

Таким чином, на поточний момент межі валютного коридору кошика визначені в інтервалі 36-45 рублів.

Банк Росії піднімає межі валютного коридору п'ятий день поспіль.

Банк Росії використовує бівалютний кошик, щоб згладити наслідки різких коливань валютних курсів. Коли обсяг накопичених інтервенцій ЦБ на одній із меж коридору досягає 350 млн доларів, межі коридору автоматично зсуваються на 5 копійок.

Валютні інтервенції Банку Росії 8 жовтня склали 60,01 млрд рублів (близько $1,5 млрд).