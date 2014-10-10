Гривня відкрила міжбанк на позначці 13,16 за долар
10:36, 10 жовтня 2014Фінанси
0
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 16,4371/16,6908 грн/євро
До російського рубля котирування гривні встановилися на рівні 0,3217/0,3267 / Фото УНІАН
У п'ятницю, 10 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів встановилися на рівні 12,9600/13,1600 грн/дол. проти 12,9800/13,1800 грн/дол. на закритті торгів у четвер
Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на відкритті встановилися на рівні 16,4371/16,6908 грн/євро проти 16,5378/16,7900 грн/євро на закритті торгів 9 жовтня.
Читайте такожНацбанк очікує зміцнення гривні до 11,70 за долар після стабілізації на Донбасі
Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні до 0,3217/0,3267 грн/рубль проти 0,3248/0,3300 грн/рубль на закритті торгів 9 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter