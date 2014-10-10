Гривня відкрила міжбанк на позначці 13,16 за долар

У п'ятницю, 10 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів встановилися на рівні 12,9600/13,1600 грн/дол. проти 12,9800/13,1800 грн/дол. на закритті торгів у четвер

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на відкритті встановилися на рівні 16,4371/16,6908 грн/євро проти 16,5378/16,7900 грн/євро на закритті торгів 9 жовтня.

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Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні до 0,3217/0,3267 грн/рубль проти 0,3248/0,3300 грн/рубль на закритті торгів 9 жовтня.