Нацбанк визнав неплатоспроможними ще три банки

Національний банк України визнав банк «Аксіома», «ІнтерКредитБанк» і «Меліор Банк» неплатоспроможними, повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк не раз виявляв у діяльності зазначених банків факти порушень законодавства у сфері запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Регулятор не раз притягав банки до відповідальності за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Зокрема, протягом 2012-2014 рр. до банку «Аксіома» регулятор застосував шість санкцій за порушення законодавства. У повідомленні наголошується, що за результатами перевірок діяльності банку «Аксіома», «ІнтерКредитБанку» і «Меліор Банку», проведених регулятором у вересні 2014 року, встановлено факти здійснення масштабних операцій з готівкою в національній валюті.

Нацбанк підкреслює, що до банків, які не забезпечують створення і функціонування адекватної системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу і беруть на себе ризики використання послуг банку для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, регулятор й надалі застосовуватиме заходи впливу, адекватні загрозам, які створює ризикова діяльність банків.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасові адміністрації в банк «Аксіома», «ІнтерКредитБанк» і «Меліор Банк» на підставі визнання Національним банком України цих банків неплатоспроможними, повідомляє прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація вводиться в банки на три місяці з 10 жовтня 2014 року по 10 січня 2015 року. Тимчасовим адміністратором банку «Аксіома» призначено Володимира Кухарєва, «Меліор Банку» - Олександра Щадних, «ІнтерКредитБанку» - Володимира Косюгу.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможним 23 банки, включаючи «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк»,«Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк»,«Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

Департамент по боротьбі з економічними злочинами Міністерства внутрішніх справ України припинив діяльність підпільного центру конвертації на базі банку «Аксіома» із загальним тіньовим оборотом в 3,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Аксіома» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни України Тетяна Четверик, Василь Гусєв і Олег Рєзніков. ЗМІ пов'язують банк з харківським бізнесменом, власником девелоперської компанії «Аксіома» Ігорем Сбитнєвим.

«ІнтерКредитБанк» (Дніпропетровськ) зареєстрований Національним банком України 14 червня 2011 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є сільськогосподарська компанія «Файна», громадяни України Валентина Доброгорська, Вадим Тугай, Володимир Тугай, Наталія Скляренко.

«Меліор Банк» (Дніпропетровськ) зареєстрований Національним банком України 24 лютого 2012 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основним власником банку є компанія «Кріан».