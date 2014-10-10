Дешева нафта штовхнула російський рубль до нових антирекордів

Зниження цін на нафту до мінімумів за 4 роки штовхнуло рубль до нових антирекордів. Вже в перші хвилини торгів ЦБ РФ продав на ринку потрійну дозу інтервенцій і, відповідно, тричі зрушив коридор кошика.

На 10.41 мск на Московській біржі долар зростає на 10 копійок - до 40,25 рубля. Євро дорожчає на 13 копійок - до 51,06 рубля.

Бівалютний кошик, таким чином, коштує 45,11 рубля, повідомляє Прайм.

Сьогодні ЦБ РФ повідомив, що під час вчорашніх торгів чотири рази зсував межі коридору - до 45 рублів. Поточний курс кошика говорить про те, що вже в першу годину торгів регулятор продав на ринку ще мільярд доларів, пересунувши рівень своїх інтервенцій ще на 15 копійок вгору.

Ціни на нафту Brent у четвер пробили психологічну позначку в 90 доларів за барель. Сьогодні триває зниження на торгах в Азії. Ф'ючерс з постачанням в листопаді втрачає в ціні ще близько 1% (після вчорашнього більш ніж 2-відсоткового зниження) і торгується по 88,97 долара. Раніше в ході торгів котирування падали до 88,11 долара.

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