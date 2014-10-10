Голова МВФ: Україні потрібні додаткові кошти поза програмою фонду

Стабілізація економіки України вимагає залучення додаткового зовнішнього фінансування поза програмою співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, передає The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, військовий конфлікт з бойовиками, що фінансуються Росією, вже змінив фінансові потреби країни, порівняно з тими показниками, які закладалися в програму кредитування економіки України в квітні.

«Додаткові кошти повинні прийти, - цитує Лагард The Wall Street Journal. - Дуже надумано припускати, що гроші прийдуть з МВФ. Якщо економіка буде відновлюватися, кошти надійдуть з безлічі інших джерел».

При цьому Лагард підкреслила, що програма співпраці складалася на основі припущення, що конфлікт на сході України триватиме максимум до осені. «Але зараз ви можете сказати, що війна зупинена? Що вогонь припинений? Можете з економічної та фінансової точки зору сказати, що економіка відновлюється? Ні», - зазначила Лагард.

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Раніше в МВФ передбачали, що в разі продовження бойових дій Україні до кінця 2015 року буде потрібно не менше 19 млрд дол. зовнішніх запозичень для покриття фінансових потреб і стабілізації економічних показників.