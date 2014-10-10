Французька BNP Paribas припинила фінансувати нафтові операції російських банків

Як передає РИА Новости, у вересні ЄС і США ввели новий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, посилює обмеження в частині доступу до європейського ринку капіталу. Санкції зачепили п'ять найбільших російських фінансових інститутів (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк і ВЭБ).

Діючі санкції не виключають видачу акредитивів, однак BNP Paribas прийняв рішення не надавати їх п'яти банкам, які потрапили під санкції. Представник BNP Paribas відмовився від коментарів виданню.

"За два місяці багато чого може змінитися щодо санкцій, в Азії немає іншого великого ринку, яким нафтопереробники могли б замінити російський", - наводить видання коментар одного з трейдерів біржі Сінгапуру.

Читайте такожРосія сподівається, що Китай допоможе їй грошима для нафтовиків

США і ЄС не визнають приєднання Криму до Росії та звинувачують Москву у втручанні в справи України. Західні країни з березня вже кілька разів вводили санкції щодо ряду російських політиків, бізнесменів і компаній і погрожували розширити обмежувальні заходи. Останнім випадком застосування подібної практики стали вересневі санкції.