МВФ: зовнішні борги України за підсумками року становитимуть 102% ВВП

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання зовнішньої заборгованості України за підсумками 2014 року до 102,2% ВВП і збереження цієї тенденції в 2015 році. За даними спеціального звіту Фонду по країнах Східної, Центральної і Південно-Східної Європи, в 2015 році рівень валової зовнішньої заборгованості нашої країни становитиме 106,4% ВВП.

При цьому прямий гарантований борг у 2014 році становитиме 67,6% ВВП, а в 2015 р. – 73,4%.

Раніше директор–розпорядник МВФ Крістін Лагард підтвердила, що Україні для стабілізації економіки буде потрібне додаткове фінансування, проте воно, найімовірніше, має надійти не по лінії МВФ. Водночас у Фонді спрогнозували, що в 2015 році обсяг необхідного Україні зовнішнього фінансування становитиме не менш як 19 млрд дол.

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За даними Нацбанку України, обсяг валового зовнішнього боргу України в другому кварталі 2014 року порівняно першим кварталом скоротився на 0,4% або 592 млн. дол., – до 136,790 млрд дол.

У свою чергу Мінфін зазначав, що загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 серпня 2014 року становила 69,512 млрд дол., що на 286 млн. дол., або на 0,41%, більше показника на початок місяця.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.