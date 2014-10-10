НБУ обіцяє підтримати «VAB Банк» та інші системні банки

Національний банк України має намір підтримати «VAB Банк», який за відомостями клієнтів банку затримує платежі і виплати за депозитами, та інші системні банки, що мають проблеми з ліквідністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на брифінгу в НБУ.

Писарук нагадав, що НБУ виводить з ринку лише ті банки, які не приносять користі ринку і займаються схемними операціями.

«Системні банки ми будемо підтримувати... «VAB Банк» - ми цей банк будемо підтримувати», - сказав Писарук, і уточнив, що йдеться про докапіталізацію банку його власником і одночасно про підтримку ліквідності банку Національним банком. За його словами, відповідна програма фінансового оздоровлення банку вже розроблена.

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