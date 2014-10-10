Нацбанк за день виявив 3 конвертаційні центри

Національний банк України за результатами перевірок 9 жовтня, проведених спільно з правоохоронними органами, виявив 6 порушень і 3 конвертаційні центри, повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

«Ми вчора перевірили з МВС 21 обмінний пункт, комерційні банки та виявили близько 6 порушників. Розкрили 3 конвертаційні центри», - сказав Писарук і наголосив, що виявлені порушення досить серйозні, і регулятор має намір застосувати до порушників адекватні заходи впливу, аж до позбавлення ліцензій, а «імена» порушників будуть відомі найближчим часом.

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