МВФ порахував інфляцію в Україні

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо рівня інфляції в Україні за підсумками 2014 року до 19% з 16%, прогнозованих у травні. Про це йдеться в спеціальному звіті Фонду щодо країн Східної, Центральної та Південно-Східної Європи.

Рівень інфляції в 2015 році прогнозується на рівні 9%.

Ці прогнози співвідносяться з прогнозами Світового банку для України, Національного банку України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Зокрема, Світовий банк і НБУ прогнозував інфляцію за підсумками року на рівні - 19%, Мінекономрозвитку - 19,5%.

При цьому в МВФ спрогнозували падіння рівня споживання в Україні за підсумками 2014 року - на «мінус» 5,6% і незначне зростання споживання у 2015 році - на 0,8%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні порівняно із серпнем 2014 року прискорилася до 2,9% з 0,8%, зафіксованих у серпні порівняно з липнем. У річному вираженні (проти вересня 2013 року) інфляція прискорилася до 17,5% з 14,2%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року проти грудня 2013 року інфляція у вересні прискорилася до 16,2% з 12,9%, зафіксованих місяцем раніше.