Путін хоче, щоб і Молдова відклала економічну частину асоціації з ЄС

"Росія вела інтенсивні консультації з Євросоюзом і Україною. У результаті вдалося домовитися відкласти до 31 грудня 2015 року застосування економічної частини Угоди про асоціацію. А де ж була Молдова, чому ми з Молдовою не могли збудувати такі відносини? Ми хотіли, і багато разів зверталися за цим, але, на жаль, виразної відповіді від наших молдавських друзів так і не одержали", - сказав Путін.

За його словами, до цієї дати потрібно врегулювати існуючі розбіжності, знайти компромісні розв'язки.

"Вважаємо, що в цьому зацікавлені всі без винятку країни-учасниці Договору про зону вільної торгівлі Співдружності", - сказав він.

Путін підкреслив, що відзначається певне зниження обсягів взаємної торгівлі усередині СНД. У першому півріччі товарооборот між країнами знизився на 9% – до 111 млрд доларів. За такий самий період 2013 року він становив 123 млрд доларів, обсяг торгівлі за весь минулий рік становив 235 млрд, сказав він.

"Ці цифри багато в чому пояснюються несприятливою зовнішньою кон'юнктурою, але не тільки. Вони також є наслідком зміни економічних пріоритетів деяких учасників Співдружності. Тут молдавський колега говорив про дії Росії у зв'язку з підписанням Молдовою угоди (про асоціацію) з Євросоюзом. Ми ніколи не були супротивниками зближення з Євросоюзом, і самі хочемо зближуватися. Питання – в умовах нашої співпраці. І проблеми створюються не у зв'язку із заходами у відповідь і на захист Російської Федерації, а у зв'язку з тим, що наші партнери не вважають за потрібне своєчасно, відкрито, повноформатно, наочно і професійно обговорювати всі ризики, які виникають для російської економіки і для інших країн Співдружності у зв'язку з дією норм зони вільної торгівлі після приєднання наших колег до інших торгово-економічних об'єднань", - заявив Путін.

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Путін вважає, що потрібно думати про те, як вплинуть ці документи, підписані з колегами в Європі, на власний ринок. «Як проникатимуть європейські товари на наші ринки, який обсяг товарів під виглядом місцевої продукції може опинитися на російському й інших ринках зони вільної торгівлі СНД – ось про що йдеться. І якби ми це робили своєчасно, то не було б жодних проблем», - вважає він.

"Це стосується і Молдови, це стосується і України. Здійснити повноцінну гармонізацію документів, підписаних нашими колегами, з правовою базою СНД, перш за все з Договором про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, – непросте завдання. Зі свого боку готові працювати над його вирішенням, щоб не втратити партнерські зв'язки, що склалися в рамках Співдружності, в промисловості, фінансах, сільському господарстві і транспорті", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.