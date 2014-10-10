Нацбанк не буде продавати євро на аукціонах

Національний банк України має намір проводити аукціони поки що тільки в доларах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

«Будемо проводити аукціони поки що тільки з доларом», - сказав він, відповідаючи на запитання про наміри задовольнити прохання банкірів розширити перелік валют аукціонів та інтервенцій НБУ.

Також Писарук повідомив, що регулятор поки що не має наміру збільшувати обсяги своїх інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. «100 млн доларів на тиждень для підкріплення кас банків цілком достатньо», - наголосив він.

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